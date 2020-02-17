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Тренер «Оттавы» похвалил Анисимова за матч с «Далласом»

10:31
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Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит отметил игру Артема Анисимова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 ОТ). Российский форвард забросил решающую шайбу в овертайме.

— Он проявлял терпение, хорошо играл в пас и начинал атаки, имел несколько шансов, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — В овертаймах мы его особенно не использовали, потому что продолжаем развивать молодежь, но сегодня я хотел дать шанс каждому.

Артем Анисимов забросил 11-ю шайбу в сезоне и первую победную.

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