Тренер «Оттавы»: «Овечкин вообще не стареет»

Главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит перед воскресным матчем НХЛ против «Вашингтона» заявил, что российский нападающий Александр Овечкин не стареет. 25 октября в Оттаве «Кэпиталз» победили (7:5), а Овечкин оформил дубль.

«Каждый раз, когда мы говорим о нем, он забивает нам два или три гола. И обычно ему нужно буквально полмомента. То, что он делает, — это просто невероятно. Возможно, нам нужно играть еще лучше и плотнее против них. Но такое ощущение, что Овечкин выглядит лучше с каждой игрой. Он вообще не стареет! Он продолжает бросать, остается физически мощным и сильным игроком.

Нам нужно сделать все возможное, чтобы лишить его любых возможностей. Когда он показывает свою лучшую игру, то до сих пор остается одним из самых опасных и лучших игроков лиги", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Смита.