Тренер «Оттавы»: «Овечкин вообще не стареет»
Главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит перед воскресным матчем НХЛ против «Вашингтона» заявил, что российский нападающий Александр Овечкин не стареет. 25 октября в Оттаве «Кэпиталз» победили (7:5), а Овечкин оформил дубль.
«Каждый раз, когда мы говорим о нем, он забивает нам два или три гола. И обычно ему нужно буквально полмомента. То, что он делает, — это просто невероятно. Возможно, нам нужно играть еще лучше и плотнее против них. Но такое ощущение, что Овечкин выглядит лучше с каждой игрой. Он вообще не стареет! Он продолжает бросать, остается физически мощным и сильным игроком.
Нам нужно сделать все возможное, чтобы лишить его любых возможностей. Когда он показывает свою лучшую игру, то до сих пор остается одним из самых опасных и лучших игроков лиги", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Смита.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Питтсбург
|39
|24
|15
|53
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|37
|18
|19
|37
|6
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|39
|12
|27
|28
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|- : -
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|- : -
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|- : -
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|26
|2.13