Тренер «Оттавы» объяснил, почему Наместников не играл с «Виннипегом»

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит рассказал, что россиянин Владислав Наместников не сыграл с «Виннипегом» из тактических соображений. «Сенаторз» уступили со счетом 1:5.

— Конечно, некоторые ребята не попали в состав, — цитирует официальный сайт НХЛ Смита. — Я изменил состав звеньев, но это часть хоккея. Все знают, что в это время года, в нашей ситуации, такое происходит.

В нынешнем сезоне Наместников провел 56 матчей и набрал 25 (13+12) очков.