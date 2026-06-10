Тренер «Нью-Джерси» Брылин сравнил ход финала Кубка Стэнли с голливудским триллером

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился мнением о финале Кубка Стэнли-2026 между «Каролиной» и «Вегасом».

10 июня «Харрикейнз» обыграли «Голден Найтс» (5:3) в четвертом матче и сравняли счет в решеющей серии — 2-2.

«Две достаточно равные команды, поэтому переход инициативы от одной к другой мы видим почти в каждой игре. Удаления, ошибки, игра вратарей, отмененные голы влияют на ход игры, и все говорят, что это самый интересный финал за последнее время. Это как голливудское кино, триллер», — приводит ТАСС слова Брылина.

Также тренер объяснил, за счет чего у «Вегаса» может быть преимущество над соперником.

«Вегас» заставил «Каролину» больше играть в обороне. Они не дают поднять головы, играют плотно во всех трех зонах, очень нагло. С другой стороны, по тому, что они играют так агрессивно, эту агрессию можно использовать против самого «Вегаса», — добавил он.

Пятая игра команд пройдет в пятницу, 12 июня, на арене «Леново Центр» в Роли и начнется в 03:00 по московскому времени.

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