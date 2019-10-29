Тренер «Нью-Джерси» Хайнс объяснил, почему Гусев не сыграет с «Тампой-Бэй»

Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс рассказал, почему российский форвард Никита Гусев пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй». Его слова в своем Twitter приводит журналист Аманда Стайн.

— Мы прошли через это с Гусевым, — сказал тренер. — Он очень много играл с тех пор, как перешел. Он играл почти в каждом предсезонном матче и в каждой игре сейчас. Мы дадим ему шанс посидеть с Пэтти (Патриком Элиашем — прим. «СЭ») и посмотреть на игру. Он еще не смотрел здесь на матч (со стороны — прим. «СЭ»). На наш взгляд, есть несколько вещей, которое он может делать немного лучше, и для этого взять небольшую паузу и поработать над некоторыми вещами на тренировках. Мы дадим ему шанс посмотреть игру. Иногда ты можешь увидеть, что у тебя больше времени и пространства, чем ты думаешь, когда сам играешь все время. Небольшая перезагрузка для него. А потом он вернется, и мы посмотрим, можем мы его использовать его более эффективно, будет ли ему более комфортно. Дело не только в завтрашнем матче. Посмотрим, каким он будет через неделю, две, месяц. Гусев — ветеран с большим опытом, но в НХЛ он новичок. Мы хотим помочь ему пройти через это и стать по-настоящему продуктивным игроком для нас.

Матч «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» состоится 31 октября и начнется в 01.00 по московскому времени. 27-летний Никита Гусев в текущем сезоне провел 9 матчей за «Дэвилз» и набрал 4 (3+1) очка.

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