Брылин: «Договорился о продлении контракта с «Нью-Джерси» на два года»

Российский тренер Сергей Брылин продлит контракт с «Нью-Джерси».

Соглашение 51-летнего специалиста будет рассчитано на два года. Его действующий контракт истекал в этом году.

«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», — цитирует Брылина ТАСС.

Брылин работает в штабе «Нью-Джерси» с августа 2022 года. В январе 2025-го он был официально введен в Зал славы «Дэвилз».