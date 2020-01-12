Тренер «Монреаля» Жюльен: «Полюбить Ковальчука очень легко»

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен высоко оценил игру российского форварда Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:1 ОТ). В активе россиянина победная шайба.

— Ковальчук действует крайне профессионально, — цитирует Жюльена официальный сайт НХЛ. — Сегодня он сделал несколько классных передач, которые привели к голевым моментам. Он уважительно относится к продолжительности своих смен, к нашей системе игры. Поэтому партнеры на него смотрят и следуют его примеру. Полюбить его очень легко.

Россиянин забил победный гол на пятой минуте овертайма. Он забросил 437-ю шайбу в карьере и догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории лиги. У игроков по 437 голов. Лидер — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (684).

Также после этой встречи Ковальчук вышел на третье место в истории по голам в овертаймах (16).