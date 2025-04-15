Тренер «Монреаля» Сен-Луи — о дебютном голе Демидова: «Это было элитное исполнение»

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи оценил игру российского новичка команды Ивана Демидова.

15 апреля «Канадиенс» уступили «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате. 19-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

«Это было элитное исполнение. Небольшое обманное движение при броске. Это было действительно здорово», — сказал Сен-Луи

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.