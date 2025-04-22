Тренер «Монреаля» Сан-Луи оценил игру Овечкина в первом матче серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи после поражения от «Вашингтона» (2:3 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли оценил игру нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

39-летний россиянин оформил дубль, впервые в карьере забив победную шайбу в овертайме матча плей-офф НХЛ.

«Овечкину не требуется много места или времени для реализации момента. Он продемонстрировал свое мастерство, забросив две решающие шайбы в этой игре», — приводит слова Сан-Луи пресс-служба НХЛ.

«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.