Тренер «Миннесоты» после разгрома от «Колорадо» заявил, что соперник переиграл их во всех аспектах

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (0:6).

«Нас переиграли во всех аспектах. Я могу поговорить с вами о разных частях игры, но нет ни одной части, в которой мы бы преуспели в двух очных встречах. Мы надеялись, что крупное поражение ранее было разовым, но это не так — сегодня нас снова переиграли. Если и был какой-то позитив, то, я думаю, в третьем периоде у нас был некоторый отпор. Ясно, что этого было недостаточно. Думаю, что наш темп в этих двух играх был очень плохим», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

В этом матче российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-4». Ранее 19 марта «Колорадо» победил «Миннесоту» со счетом 5:1.

После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 37 очками — на третьей строчке.