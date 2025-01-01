Тренер «Миннесоты» Хайнс: «Капризов вернется со дня на день»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал процесс восстановления нападающего Кирилла Капризова.

«Мы подумали, что лучше будет придержать его на матч с «Далласом». Вчера разговаривал с врачами, ожидаем, что он вернется со дня на день», — сказал тренер после игры с «Нэшвиллом».

«Миннесота» победила «Нэшвилл» со счетом 5:3. Капризов пропустил третью встречу подряд из-за травмы нижней части тела.

27-летний россиянин в этом сезоне набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.