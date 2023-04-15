Беднар: «Мы должны быть спокойны за игру «Колорадо» перед плей-офф»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар после победы в матче против «Нэшвилла» (4:3) подвел итоги выступления команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я думаю эти парни вложили сердце и душу в этот сезон. Сумев выполнить нашу цель в регулярном чемпионате — выиграть дивизион и получить преимущество своего льда — если нам посчастливится выйти во второй раунд, это их заслуга, без вопросов. И мы должны быть спокойны за свою игру перед плей-офф», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Колорадо» встретится с «Сиэтлом». Первая игра пройдет 19 апреля и начнется в 5:00 мск.