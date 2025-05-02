Тренер «Колорадо» Беднар отреагировал на перевод серии с «Далласом» в седьмой матч

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (7:4).

«Сегодня мы боролись за победу. Вот что мы делали. Очень похоже на четвертую игру на нашей арене, обе они были важными для меня, и наша команда правильно отреагировала. Надеюсь, мы сделаем это еще раз», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Решающий седьмой матч в серии состоится 3 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.