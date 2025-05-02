Хоккей
2 мая, 10:34

Тренер «Колорадо» Беднар отреагировал на перевод серии с «Далласом» в седьмой матч

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (7:4).

«Сегодня мы боролись за победу. Вот что мы делали. Очень похоже на четвертую игру на нашей арене, обе они были важными для меня, и наша команда правильно отреагировала. Надеюсь, мы сделаем это еще раз», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Нападающий &laquo;Колорадо&raquo; Валерий Ничушкин радуется голу в&nbsp;шестом матче Кубка Стэнли против &laquo;Далласа&raquo;.Ничушкин спас «Колорадо» в решающий момент. В серии с «Далласом» будет седьмой матч

Решающий седьмой матч в серии состоится 3 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
  • Zohr Vad

    Начало в 23.00 по Мск. А в программе 03.00 на 4 мая. Классная будет игра!!!

    03.05.2025

  • Archon

    "Сегодня мы боролись за победу" .. Сегодня вы боролись за ВЫЖИВАНИЕ! А за победу вы будете бороться в Далласе..

    02.05.2025

