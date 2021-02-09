Тренер «Коламбуса» не выпустил на лед Патрика Лайне в третьем периоде

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне пропустил третий период матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:2).

Главный тренер «Блюз Джекетс» Джон Торторелла остался недоволен игрой финна в этой встрече, поэтому форвард перестал выходить на лед с середины второго периода. Всего он смог отыграл 11 минут, за которые не набрал очков и ни разу не бросил по воротам.

«Это останется в раздевалке», — цитирует The Scores слова Тортореллы.

Отметим, что похожее решение Торторелла принял и с экс-нападающим команды Пьером-Люком Дюбуа, который специально плохо играл и в итоге был обменян на Лайне в «Виннипег».

Всего за «Коламбус» Лайне провел 4 матча, в которых забил 3 гола.