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Тренер «Каролины»: «В матче с «Нэшвиллом» Свечников склонил чашу весов в нашу пользу»

09:21
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру форварда Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:2).

«Свечников продолжает прогрессировать, а сегодня он был человеком, который склонил чашу весов в нашу пользу», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

20-летний россиянин стал первой звездой матча с «Нэшвиллом», набрав 2 (1+1) очка. В трех матчах сезона Свечников отметился 5 (3+2) очками.

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