Тренер "Каролины": "Теперь мы выпускаем Свечникова в ключевые моменты"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор остался доволен игрой нападающего Андрея Свечникова. Россиянин принес победу команде в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (2:1 ОТ).

– Теперь мы выпускаем Свечникова на лед в ключевые моменты и в овертайме, – цитирует Рода Бриндамора сайт НХЛ. – Мне нравится его уверенность в себе. Он заслужил право быть там, что важнее всего. Важнейший гол.

– Я почувствовал, что там есть небольшое пространство, поэтому постарался туда бросить, – описал свой гол Свечников. – Сейчас я супер уверен в себе.

Напомним, российских хоккеист установил клубный рекорд: он стал стал первым игроком в истории франшизы, кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет.

В этом сезоне на счету Андрея Свечникова 36 очков (20+16) в 75 матчах за "Каролину".