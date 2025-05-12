Бриндамор: «Овечкина невозможно полностью остановить, он все равно находит свободные зоны»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил способность капитана «Вашингтона» Александра Овечкина находить свободные зоны на льду.

В воскресенье, 11 мая, «Харрикейнз» обыграли «Кэпиталз» (4:0) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ и увеличили преимущество в серии до четырех побед — 2-1.

«Мы не оставляли его одного, но он все равно находил свободные зоны. К счастью, наш голкипер справился. Его невозможно полностью остановить. Нужно просто помнить, где он находится, и надеяться, что таких моментов будет не слишком много», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.

В Кубке Стэнли сезона-2024/25 39-летний Овечкин провел 8 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.