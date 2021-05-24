Тренер «Каролины» прокомментировал поражение в четвертом матче с «Нэшвиллом»
07:03
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (3:4 2ОТ).
«Я думал, что мы играли великолепно. Чувствовалось, что мы играли лучше большую часть игры. В дополнительное время казалось, что мы находимся на их половине. Мы не смогли найти способ забить, но мне нравится, как играли наши парни», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 23:00 мск.
Читайте также
Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю