Тренер «Каролины» прокомментировал поражение в четвертом матче с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (3:4 2ОТ).

«Я думал, что мы играли великолепно. Чувствовалось, что мы играли лучше большую часть игры. В дополнительное время казалось, что мы находимся на их половине. Мы не смогли найти способ забить, но мне нравится, как играли наши парни», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 23:00 мск.