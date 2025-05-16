Бриндамор: «Андерсен — великий вратарь. Надеюсь, он продолжит так играть»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу над «Вашингтоном» (3:1) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Харрикейнз» победили в серии со счетом 4-1.

«Андерсен сделал пару [важных] сейвов, но [сейв в начале третьего периода] был особенным. Когда у команды не лучший отрезок, он выручает нас своим сейвом. Это то, что делают великие вратари. Надеюсь, он продолжит так играть», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.