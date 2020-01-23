Тренер Ильи Ковальчука восхищен работой хоккеиста

Личный тренер нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука Владислав Куроедов отметил работоспособность хоккеиста. Перешел в «Канадиенс» по ходу сезона, на данный момент на его счету 8 (4+4) очков в 8 играх.

— Я сказал: «Илья, я в тебя верю. Желаю тебе всего наилучшего. Удачи». В ответ он улыбнулся, — цитирует официальный сайт «Канадиенс» Куроедова. — Мы работали над подготовкой, много катались. Мне нравится работать с ним, потому что у него горят глаза. Он хотел стать лучше, хотел стать великим, какую бы задачу мы ему ни давали. За ним было удивительно наблюдать.

Мы работали по 2 часа в день, но я видел, что он хотел большего. Я знал, что ему трудно повторять упражнения снова и снова, но он никогда не сдавался. Он всегда улыбался и был позитивным.

Также мы много работали над завершением атак. Каждый раз, когда мы работаем вместе, он должен забить гол. Если он сделат миллион бросков и забьет 999 999, но не сможет забить последний, я скажу: «Давай попробуем снова». Он должен быть уверен, что забьет.

Он особенный игрок, особенно в атаке. Он жаждет голов, всегда пытается найти наиболее возможную позицию. Он чувствует своих партнеров, это хорошо было видно в матче с «Детройтом», когда он сделал эффектный голевой пас.

Я люблю с ним работать. Когда я ему говорю что-то сделать, он просто повторяет это снова и снова.