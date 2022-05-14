Тренер «Флориды»: «Тампа» или «Торонто» станут большим вызовом во втором раунде»

Главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф НХЛ.

«Тампа» или «Торонто» станут большим вызовом. Это будет другая серия, но прямо сейчас мы просто хотим насладиться тем, чего мы достигли. Я думаю, нужно немного отпраздновать и насладиться этим моментом. Это большое достижение. Уверен, что примерно через шесть часов я буду думать о том, что будет дальше. Это будет еще одна бессонная ночь», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.

«Флорида» в первом раунде плей-офф обыграла «Вашингтон» со счетом 4-3 в серии. «Пантерз» впервые с 1996 года вышли во второй раунд, где их соперником станет победитель серии «Тампа» — «Торонто» (3-3).