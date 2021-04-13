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Тренер «Флориды» прокомментировал переход Гусева

03:08
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Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился впечатлениями от форварда Никиты Гусева.

«Гусев может играть с хорошими игроками. У него появится такая возможность, может быть, сразу. Мы посмотрим, как он с этим справится, а потом оценим его выступление. У «Флориды» есть несколько хороших вариантов с ним в составе», — приводит слова Кенневилля журналист Джеймсон Олив.

11 апреля Гусев подписал контракт с «Флоридой» после того, как прошел процедуру драфта отказов и получил статус свободного агента.

Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12». В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.

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