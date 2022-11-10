Тренер «Флориды» Морис вышел на шестое место по победам в НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис вышел на шестое место по числу побед в НХЛ.

Победа над «Каролиной» (3:0) стала для 55-летнего канадского специалиста 783-й в лиге. Он опередил по этому показателю Эла Арбора (782).

Рекорд по числу побед в НХЛ среди тренеров принадлежит Скотти Боумэну (1244).