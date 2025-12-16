16 декабря 2025, 07:58

Тренер «Флориды» Морис отметил игру Бобровского в матче с «Тампой»

Павел Лопатко

Главный тренер «Флориды» Пол Морис отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:2).

«Наши лучшие игроки сегодня были лучшими. Сергей сделал два или три сейва в начале матча, когда мы вышли вперед. Быстрый выход вперед и наша игра в меньшинстве — вот что стало ключевым. Забивать голы и не позволять большинству соперника отметиться в статистике — вот два главных фактора», — цитирует канадского тренера пресс-служба НХЛ.

37-летний россиянин отразил 26 бросков в створ из 28 и был признан второй звездой матча.

«Флорида» с 36 очками после 32 игр занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 45 26 96
2 Питтсбург 72 36 36 88
3 Коламбус 72 38 34 87
4 Айлендерс 73 41 32 87
5 Филадельфия 71 35 36 82
6 Вашингтон 73 36 37 81
7 Нью-Джерси 71 37 34 76
8 Рейнджерс 72 28 44 65
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 72 44 28 96
2 Тампа-Бэй 71 44 27 94
3 Монреаль 71 40 31 90
4 Бостон 72 40 32 88
5 Оттава 72 38 34 86
6 Детройт 71 38 33 84
7 Торонто 73 31 42 75
8 Флорида 71 35 36 73
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 48 23 106
2 Даллас 72 43 29 97
3 Миннесота 73 41 32 94
4 Юта 73 37 36 80
5 Нэшвилл 72 34 38 77
6 Виннипег 72 30 42 72
7 Сент-Луис 71 30 41 71
8 Чикаго 72 27 45 67
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 72 41 31 86
2 Эдмонтон 73 36 37 81
3 Вегас 73 32 41 79
4 Лос-Анджелес 72 29 43 76
5 Сиэтл 71 32 39 74
6 Сан-Хосе 70 32 38 71
7 Калгари 72 30 42 68
8 Ванкувер 71 21 50 50
27.03 02:00 Филадельфия – Чикаго 5 : 1
27.03 02:00 Флорида – Миннесота 2 : 3
27.03 02:00 Тампа-Бэй – Сиэтл 3 : 4 ОТ
27.03 02:00 Айлендерс – Даллас 2 : 1
27.03 02:00 Оттава – Питтсбург 3 : 4 Б
27.03 02:00 Монреаль – Коламбус 2 : 1
27.03 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе 2 : 1 ОТ
27.03 03:00 Нэшвилл – Нью-Джерси 2 : 4
27.03 03:00 Виннипег – Колорадо 2 : 3
27.03 04:00 Юта – Вашингтон 4 : 7
27.03 04:00 Калгари – Анахайм 2 : 3 ОТ
27.03 04:30 Вегас – Эдмонтон 3 : 4 ОТ
27.03 05:00 Ванкувер – Лос-Анджелес 0 : 4
