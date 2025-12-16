Тренер «Флориды» Морис отметил игру Бобровского в матче с «Тампой»
Главный тренер «Флориды» Пол Морис отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:2).
«Наши лучшие игроки сегодня были лучшими. Сергей сделал два или три сейва в начале матча, когда мы вышли вперед. Быстрый выход вперед и наша игра в меньшинстве — вот что стало ключевым. Забивать голы и не позволять большинству соперника отметиться в статистике — вот два главных фактора», — цитирует канадского тренера пресс-служба НХЛ.
37-летний россиянин отразил 26 бросков в створ из 28 и был признан второй звездой матча.
«Флорида» с 36 очками после 32 игр занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|45
|26
|96
|2
|Питтсбург
|72
|36
|36
|88
|3
|Коламбус
|72
|38
|34
|87
|4
|Айлендерс
|73
|41
|32
|87
|5
|Филадельфия
|71
|35
|36
|82
|6
|Вашингтон
|73
|36
|37
|81
|7
|Нью-Джерси
|71
|37
|34
|76
|8
|Рейнджерс
|72
|28
|44
|65
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|72
|44
|28
|96
|2
|Тампа-Бэй
|71
|44
|27
|94
|3
|Монреаль
|71
|40
|31
|90
|4
|Бостон
|72
|40
|32
|88
|5
|Оттава
|72
|38
|34
|86
|6
|Детройт
|71
|38
|33
|84
|7
|Торонто
|73
|31
|42
|75
|8
|Флорида
|71
|35
|36
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|48
|23
|106
|2
|Даллас
|72
|43
|29
|97
|3
|Миннесота
|73
|41
|32
|94
|4
|Юта
|73
|37
|36
|80
|5
|Нэшвилл
|72
|34
|38
|77
|6
|Виннипег
|72
|30
|42
|72
|7
|Сент-Луис
|71
|30
|41
|71
|8
|Чикаго
|72
|27
|45
|67
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|72
|41
|31
|86
|2
|Эдмонтон
|73
|36
|37
|81
|3
|Вегас
|73
|32
|41
|79
|4
|Лос-Анджелес
|72
|29
|43
|76
|5
|Сиэтл
|71
|32
|39
|74
|6
|Сан-Хосе
|70
|32
|38
|71
|7
|Калгари
|72
|30
|42
|68
|8
|Ванкувер
|71
|21
|50
|50
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
|27.03
|02:00
|Филадельфия – Чикаго
|5 : 1
|27.03
|02:00
|Флорида – Миннесота
|2 : 3
|27.03
|02:00
|Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|27.03
|02:00
|Айлендерс – Даллас
|2 : 1
|27.03
|02:00
|Оттава – Питтсбург
|3 : 4 Б
|27.03
|02:00
|Монреаль – Коламбус
|2 : 1
|27.03
|03:00
|Сент-Луис – Сан-Хосе
|2 : 1 ОТ
|27.03
|03:00
|Нэшвилл – Нью-Джерси
|2 : 4
|27.03
|03:00
|Виннипег – Колорадо
|2 : 3
|27.03
|04:00
|Юта – Вашингтон
|4 : 7
|27.03
|04:00
|Калгари – Анахайм
|2 : 3 ОТ
|27.03
|04:30
|Вегас – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|27.03
|05:00
|Ванкувер – Лос-Анджелес
|0 : 4
Новости