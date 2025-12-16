Тренер «Флориды» Морис отметил игру Бобровского в матче с «Тампой»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:2).

«Наши лучшие игроки сегодня были лучшими. Сергей сделал два или три сейва в начале матча, когда мы вышли вперед. Быстрый выход вперед и наша игра в меньшинстве — вот что стало ключевым. Забивать голы и не позволять большинству соперника отметиться в статистике — вот два главных фактора», — цитирует канадского тренера пресс-служба НХЛ.

37-летний россиянин отразил 26 бросков в створ из 28 и был признан второй звездой матча.

«Флорида» с 36 очками после 32 игр занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.