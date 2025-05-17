Морис о седьмом матче с «Торонто»: «Напряжение — это часть решающей игры в серии»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение от «Торонто» (0:2) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«В плей-офф осталось шесть команд и все они могут сыграть седьмой матч. Иногда дело только в том, как ведет себя шайба. Напряжение — это часть седьмых игр в серии. Пожалуй, это самая честная игра из всех. В ней нет обмана или хитрости», — цитирует Мориса пресс-служба «Пантерз».

Седьмой матч серии состоится 19 мая. Победитель встретится в финале конференции с «Каролиной».