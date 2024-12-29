Торторелла об игре Мичкова против «Анахайма»: «Если нужно будет убрать его из состава — я это сделаю»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал игру нападающего «Флайерз» Матвея Мичкова против «Анахайма» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин не появился на льду в третьем периоде.

«Дело было в уровне его борьбы, энергии. Катание, энергия — ничего из этого не было. Вы видели перед паузой, что ему было тяжело. Если нужно будет убрать его из состава, я это сделаю. Или усажу его на скамейку во время периода. Это было моим решением», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

20-летний Мичков в этом сезоне провел 34 матча и набрал 27 (11+16) очков.