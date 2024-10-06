Торторелла назвал сходства между Панариным и Мичковым
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла сравнил нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и форварда «Флайерз» Матвея Мичкова.
«Забавно наблюдать за таким парнем, как Панарин, которому может быть немного трудно вернуться в оборону, когда у его команды нет шайбы, и как быстро он бежит в атаку, когда у них есть шайба. Хлеб — один из лучших в этом деле, и я думаю, что у Мичкова тоже есть такая особенность», — цитирует тренера ESPN.
1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним россиянином. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.
Мичков провел за «Филадельфию» 4 предсезонных матча, в которых набрал 7 (3+4) очков.
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|2
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|Центральный дивизион
|И
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|О
|1
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|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
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|0
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