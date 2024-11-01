Тренер «Филадельфии» раскритиковал Мичкова за проблемы с концентрацией
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал проблемы российского нападающего команды Матвея Мичкова с концентрацией.
«Ему 19 лет, и он играет в лучшей лиги мира. Я думаю, он начинает понимать, что такое НХЛ, в том, что касается скорости, времени на принятие решений и пространства. В игре 5 на 5 должна быть серьезная борьба, мы ожидаем этого. Мне придется обучать его, если мы продолжим сталкиваться с одной и той же ошибкой, которая касается отсутствия концентрации в определенные моменты. Я был предельно честен с ним по этому поводу. Он пропустит несколько смен и будет смотреть на игру. Я не кричу на него, но говорю, как есть.
Мичков — отличный парень, он хочет выступать хорошо, но это непросто. Игра в большинстве была хорошей, но в последних играх у него были проблемы при игре 5 на 5. Когда дело доходит до ситуаций, которые мы уже обсуждали, а он все еще чего-то не понимает, нам нужно сделать перерыв. Он может пропускать матчи. Кто знает? Я не знаю, что будет дальше, но это часть развития 19-летнего игрока», — приводит слова Тортореллы журналист Адам Кимельман.
В текущем сезоне 19-летний россиянин набрал 9 (4+5) очков в 11 матчах за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ. В 2023 году «Флайерз» выбрали Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ.
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|10
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|6
|9
|6
|Детройт
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|6
|9
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|11
|4
|7
|9
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|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|4
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|1.11
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|6 : 3
|1.11
|02:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 1
|1.11
|02:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|2 : 1
|1.11
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|1.11
|02:00
|
Каролина – Бостон
|8 : 2
|1.11
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 5
|1.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
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|1.11
|21:00
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Даллас – Флорида
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