Тренер «Филадельфии» Торторелла — о работе с Мичковым: «Он просто не понимает»
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о сложностях в тренировочном процессе с российским форвардом Матвеем Мичковым.
«Для меня это было немного сложно, потому что мой стиль тренерской работы заключается в том, чтобы реагировать на что-то сразу же. На скамейке, на тренировке — где бы это ни случилось. Я не возвращаюсь к этому позже, не открываю «тренерский справочник», чтобы разобраться, как справиться с ситуацией. Но я не могу делать этого с Мичковым, потому что он просто не понимает», — приводит слова Тортореллы TNT.
Также тренер отметил, что клуб раз в неделю приглашает переводчика и обсуждает с Мичковым все важные моменты.
«Я хочу слушать его, а он должен слушать меня», — сказал Торторелла.
Россиянин летом 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией». В текущем сезоне НХЛ 19-летний Мичков набрал 16 (7+9) очков в 19 встречах.
«Флайерз» занимают 12-е место в турнирной таблице «Востока» с 20 очками в 21 игре.
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|28
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|23
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|22
|10
|12
|23
|5
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|6
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|20
|8
|12
|18
|7
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|20
|8
|12
|17
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|19
|13
|6
|26
|4
|Колорадо
|21
|12
|9
|24
|5
|Юта
|21
|8
|13
|19
|6
|Сент-Луис
|22
|9
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|13
|8
|28
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|25.11
|03:00
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Торонто – Юта
|3 : 2