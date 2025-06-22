Тренер Федоров рассказал, как Василий Уткин отреагировал бы на рекорд Овечкина

Хоккейный тренер, а в прошлом спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Федоров предположил, как Василий Уткин мог бы отреагировать на снайперский рекорд Александра Овечкина.

«Иногда он провоцировал людей. Но это тоже было понимание эмоций: людям иногда надо соленный огурчик съесть или что-то перченное. Людям не всегда нужно сладкое и Вася иногда их провоцировал на негативные эмоции. За это его определенная часть публики не любила. Он был в хорошем смысле манипулятором, то есть он умел этими эмоциями людей манипулировать.

И в отношении Овечкина он наверняка нашел бы выдающуюся эмоцию, формулировку, которая бы зашла. Я убежден, что он следил бы за этой погоней и продолжал бы следить — сейчас она еще продолжается, ведь можно другие рекорды перекрывать. Вася очень здорово понимал людей, несмотря на то что по психотипу в конце жизни уже был, скорее, одиночкой», — рассказал Федоров в эфире программы «Наш хоккей».

6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Прежнее лучшее достижение принадлежало Уэйну Гретцки.

Дмитрий Федоров и Василий Уткин долгое время вместе работали над «Футбольным клубом» и имели дружеские отношения с конца 1980-х годов.