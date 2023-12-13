Тренер «Чикаго Вулвз» из АХЛ отстранен на 10 матчей за оскорбление судей

Главный тренер «Чикаго Вулвз» Боб Нарделла получил дисквалификацию на 10 матчей за гомофобные высказывания, сообщает Daily Faceoff.

По сведениям источника, Нарделла был наказан за оскорбление судей в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса». Специалисту разрешено участвовать в командных тренировках в неигровые дни.

«Чикаго Вулвз» после 20 матчей набрал 12 очков и расположился на последнем месте в Центральном дивизионе.