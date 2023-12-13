Тренер «Чикаго Вулвз» из АХЛ отстранен на 10 матчей за оскорбление судей
Главный тренер «Чикаго Вулвз» Боб Нарделла получил дисквалификацию на 10 матчей за гомофобные высказывания, сообщает Daily Faceoff.
По сведениям источника, Нарделла был наказан за оскорбление судей в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса». Специалисту разрешено участвовать в командных тренировках в неигровые дни.
«Чикаго Вулвз» после 20 матчей набрал 12 очков и расположился на последнем месте в Центральном дивизионе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|25
|14
|11
|33
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
Результаты / календарь
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|- : -
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|- : -
|13.12
|03:00
|
Оттава – Каролина
|- : -
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Детройт
|- : -
|13.12
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|13.12
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|25
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9
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