Тренер «Эдмонтона»: «Три шайбы «Колорадо» во втором периоде выбили ветер из наших парусов»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Стэнли против «Колорадо» (0:4).

Отметим, во втором периоде «Ойлерз» пропустили три шайбы за 2 минуты 3 секунды.

«Я думаю, что первый период получился действительно обоюдоострым. Мы поставили все на кон. Мы создавали атаки, но этот короткий промежуток во втором периоде действительно навредил нам, выбил ветер из наших парусов», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Третий матч пройдет 5 июня и начнется в 03.00 мск.