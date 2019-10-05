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Тренер доволен игрой Прохоркина в АХЛ

20:25

Главный тренер «Онтарио» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса») Майкл Стоферс оценил выступление российского нападающего Николая Прохоркина.

— Я пока еще узнаю его, — отметил тренер. — Он у нас всего месяц. С каждым днем ему становится комфортнее. Когда ты видишь его на тренировке, а потом в игре, то понимаешь, что он умеет... Для него все новое, как и для нас. Пока мне нравится, что я вижу.

В апреле 2019-го 26-летний Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом». В начале этого сезона он был отправлен в фарм-клуб в АХЛ. Ранее хоккеист выступал за СКА.

В прошлом сезоне на счету Прохоркина 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф

Прохоркин может вернуться в КХЛ не раньше ноября

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