Тренер доволен игрой Прохоркина в АХЛ

Главный тренер «Онтарио» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса») Майкл Стоферс оценил выступление российского нападающего Николая Прохоркина.

— Я пока еще узнаю его, — отметил тренер. — Он у нас всего месяц. С каждым днем ему становится комфортнее. Когда ты видишь его на тренировке, а потом в игре, то понимаешь, что он умеет... Для него все новое, как и для нас. Пока мне нравится, что я вижу.

В апреле 2019-го 26-летний Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом». В начале этого сезона он был отправлен в фарм-клуб в АХЛ. Ранее хоккеист выступал за СКА.

В прошлом сезоне на счету Прохоркина 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф

Stutts on Prokhorkin — I'm just getting to know him. We've had him for basically a month. I see him getting a little more comfortable each & every day. When you watch him in practice, then a game, you see what he can do... It's all new to him and us. I like what I've seen so far. — John Hoven | The Mayor (@mayorNHL) October 5, 2019

Прохоркин может вернуться в КХЛ не раньше ноября