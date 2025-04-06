Личка — об Овечкине: «Это феномен, как Роналдо в футболе»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после поражения от ЦСКА (1:3) в 23-м туре РПЛ прокомментировал снайперский рекорд хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ.

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

«Я очень люблю хоккей, смотрю плей-офф, хожу на хоккейное «Динамо». Когда человек бьет такой рекорд, то это невероятно. Это феномен, как бразилец Роналдо в футболе», — сказал Личка на пресс-конференции.