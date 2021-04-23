Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру вратаря Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:7).

«Просто похоже, что это был не его вечер», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Россиянин был заменен после первого периода при счете 0:3.

После этого матча «Даллас» с 50 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 41 очком — на седьмой строчке.