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Тренер «Далласа» — о разгроме от «Детройта»: «Похоже, это был не вечер Худобина»

07:05
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру вратаря Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:7).

«Просто похоже, что это был не его вечер», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Россиянин был заменен после первого периода при счете 0:3.

После этого матча «Даллас» с 50 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 41 очком — на седьмой строчке.

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