Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс рассказал о травме форварда Александра Радулова, из-за которой игрок пропустит остаток сезона.

«Он один из наших лучших нападающих. Он угроза при игре 5 на 5, угроза в овертайме, серии буллитов и при игре в большинстве. Когда он не в составе, мы очень скучаем по нему. Как мы знаем, он серьезный конкурент, поэтому он дает энергию скамейке запасных и нашей атакующей игре. 11 игр, которые он провел с нами, сыграли огромную роль для команды. Мы будем скучать по нему до конца сезона», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещен в список травмированных.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8».