Тренер «Далласа» о коронавирусе: «Радулов первым заболел после того, как это началось»

И. о. главного тренера «Далласа» Рик Боунесс ответил на вопрос о российском форварде Александре Радулове. Он пропустил последний матч и две тренировки из-за болезни. Журналист спросил, будут ли соблюдаться меры предосторожности в связи с распространением коронавируса перед тем, как хоккеист вернется в состав.

— Хороший вопрос. Пока у меня нет ответа, — цитирует специалиста The Athletic. — Радулов стал первым у нас, кто заболел, когда все это началось. Нужно создать протокол для таких случаев. Например, если человек заболел гриппом или чем-то подобным, он не должен находиться с командой, пока не выздоровеет. Об этом должны сообщить врачи.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса оставшиеся матчи регулярного чемпионата НХЛ могут быть перенесены или отменены.

33-летний Александр Радулов в текущем сезоне провел 60 матчей в регулярном сезоне и набрал 34 (15+19) очка.