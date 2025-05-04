У тренера «Далласа» Дебура 9 побед в 9 седьмых матчах в плей-офф НХЛ — это рекорд лиги

«Даллас» обыграл «Колорадо» (4:2) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Команды под руководством Питера Дебура одержали 9 побед в 9 седьмых матчах плей-офф НХЛ. 56-летний специалист побил рекорд Дэррила Саттера, на счету которого 8 побед в решающих играх.

«Даллас» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Сент-Луис» — «Виннипег».