Боунесс о Гурьянове в матче с «Виннипегом»: «Денис сегодня просто летал по площадке»
Главный тренер «Далласа» оценил игру российского нападающего «Старз» Дениса Гурьянова в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ).
«Денис просто летал по площадке сегодня. Когда Сегин и Бенн начинают двигаться по площадке так, как сегодня, химия тут же появляется. Когда хотя бы один из них не катается, химия пропадает.
То, как катался Джейми сегодня, меня приятно удивило. Такого катания я не видел у него давно. И Сегин также хорошо двигался. Мы не можем каждый вечер полагаться на голы одной тройки Роопе Хинтца. Нам нужны голы из других звеньев тоже. Сегодня звено Сегина сделало разницу. Этим парням нужно использовать скорость, бежать, не останавливаться и не замедляться», — приводит официальный сайт НХЛ слова Боунесса.
В матче с «Виннипегом» Гурьянов прервал серию из 15 матчей без заброшенных шайб. В нынешнем сезоне на его счету 22 (7+15) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|50
|26
|24
|53
|6
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|7
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|51
|35
|16
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|50
|32
|18
|68
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|52
|16
|36
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|37
|14
|78
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|48
|31
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|51
|29
|22
|62
|5
|Даллас
|50
|28
|22
|58
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|51
|13
|38
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|51
|27
|24
|61
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|52
|24
|28
|54
|7
|Сан-Хосе
|50
|22
|28
|50
|8
|Сиэтл
|53
|16
|37
|36
|24.02
|03:30
|
Детройт – Колорадо
|2 : 5
|24.02
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|3 : 2 ОТ
|24.02
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|5 : 3
|24.02
|03:30
|
Монреаль – Баффало
|4 : 0
|24.02
|06:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|2 : 3
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|51
|72
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|34
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03