Боунесс о Гурьянове в матче с «Виннипегом»: «Денис сегодня просто летал по площадке»

Главный тренер «Далласа» оценил игру российского нападающего «Старз» Дениса Гурьянова в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ).

«Денис просто летал по площадке сегодня. Когда Сегин и Бенн начинают двигаться по площадке так, как сегодня, химия тут же появляется. Когда хотя бы один из них не катается, химия пропадает.



То, как катался Джейми сегодня, меня приятно удивило. Такого катания я не видел у него давно. И Сегин также хорошо двигался. Мы не можем каждый вечер полагаться на голы одной тройки Роопе Хинтца. Нам нужны голы из других звеньев тоже. Сегодня звено Сегина сделало разницу. Этим парням нужно использовать скорость, бежать, не останавливаться и не замедляться», — приводит официальный сайт НХЛ слова Боунесса.

В матче с «Виннипегом» Гурьянов прервал серию из 15 матчей без заброшенных шайб. В нынешнем сезоне на его счету 22 (7+15) очка.