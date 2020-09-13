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Тренер «Далласа» Боунесс: «Худобин — настоящий боец. Он всегда сражается до конца»

08:21
Антон Худобин. Фото ХК "Даллас".
Антон Худобин. Фото ХК "Даллас".
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру голкипера Антона Худобина. Его команда победила «Вегас» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции. Худобин сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча.

«Он настоящий боец, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — Он всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сэйвы в его исполнении выглядят простыми».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/dallas-won-game-4-against-vegas/c-319006798

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