Тренер «Далласа» Боунесс: «Худобин — настоящий боец. Он всегда сражается до конца»
08:21
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру голкипера Антона Худобина. Его команда победила «Вегас» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции. Худобин сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча.
«Он настоящий боец, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — Он всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сэйвы в его исполнении выглядят простыми».
Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/dallas-won-game-4-against-vegas/c-319006798