Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру голкипера Антона Худобина. Его команда победила «Вегас» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции. Худобин сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча.

«Он настоящий боец, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — Он всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сэйвы в его исполнении выглядят простыми».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.