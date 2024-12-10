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Сегодня, 12:45

Тренер «Чикаго» Соренсен стал первой звездой игрового дня НХЛ

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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго» Андерс Соренсен признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Второй звездой дня стал нападающий «Блэкхокс» канадец Тейлор Холл, на его счету победная шайба и результативная передача в игре с «Рейнджерс» (2:1). Третьей звездой дня признан защитник «Детройт» немец Мориц Зайдер, он отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче с «Баффало» (6:5 Б).

Соренсен стал первым шведским тренером, который одержал победу в матче НХЛ.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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