Тренер «Чикаго» пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за расследования

Ассистент главного тренера «Чикаго» Марк Кроуфорд пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Шон Эйвери обвинил специалиста в том, что он пнул его в сезоне-2006/07, когда они работали в «Лос-Анджелесе». «Блэкхокс» проводят внутреннее расследование.

Ранее главный тренер «Калгари» Билл Питерс был уволен после того, как его обвинили в расизме и избиении.

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