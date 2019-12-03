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Тренер «Чикаго» пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за расследования

04:20
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Ассистент главного тренера «Чикаго» Марк Кроуфорд пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Шон Эйвери обвинил специалиста в том, что он пнул его в сезоне-2006/07, когда они работали в «Лос-Анджелесе». «Блэкхокс» проводят внутреннее расследование.

Ранее главный тренер «Калгари» Билл Питерс был уволен после того, как его обвинили в расизме и избиении.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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