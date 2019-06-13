Тренер "Бостона" заявил, что ему нечего сказать после поражения в финале Кубка Стэнли

Главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди прокомментировал поражение в седьмом матче финала Кубка Стэнли против "Сент-Луиса". (1:4) Счет в серии стал 4-3 в пользу "Блюз", которые завоевали трофей.
– Мне особо нечего сказать, – приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Кэссиди. – Нечего, кроме тех слов, что я верю в этот момент, не только я испытываю чувство гордости за наших игроков. И мы должны покинуть эту арену с высоко поднятой головой. Туукка Раск? Он был великолепен. Наш лучший игрок.
"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.
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https://www.nhl.com/ru/news/bruins-great-season-ends-in-disappointment/c-307829242
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