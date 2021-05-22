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Тренер «Бостона» прокомментировал третью победу в серии с «Вашингтоном»

07:48
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Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:1, счет в серии 3-1).

«Мы хотели одержать эту победу, и это было видно. Мы говорили о том, что должны постоянно прибавлять, в том числе в этой серии от периода к периоду. В двух домашних матчах нам это удавалось», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 24 мая в Вашингтоне и начнется в 2:00 мск.

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