Тренер «Бостона» объяснил, почему Пастрняк не сыграл в проигранном матче с «Каролиной»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал отсуствие Давида Пастрняка во втором матче плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3).

«Мы понимали, что Пастрняк вряд ли поможет нам во второй игре. Он второй день восстанавливается от небольшого повреждения, ждем его возвращения. Скорее всего, это произойдет уже в субботу в третьем матче серии», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

В первой встрече с «Каролиной» (4:3 ОТ) Давид Пастрняк набрал два (1+1) очка. На данный момент счет в серии 1-1.