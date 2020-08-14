НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренер «Бостона» объяснил, почему Пастрняк не сыграл в проигранном матче с «Каролиной»

14:20
Теги:

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал отсуствие Давида Пастрняка во втором матче плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3).

«Мы понимали, что Пастрняк вряд ли поможет нам во второй игре. Он второй день восстанавливается от небольшого повреждения, ждем его возвращения. Скорее всего, это произойдет уже в субботу в третьем матче серии», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

В первой встрече с «Каролиной» (4:3 ОТ) Давид Пастрняк набрал два (1+1) очка. На данный момент счет в серии 1-1.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир