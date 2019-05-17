Тренер "Бостона" надеется, что Хара восстановится к финальной серии Кубка Стэнли

Главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди после четвертого матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Каролины" (4:0) отметил, что не верит, что у Здено Хары серьезная травма. Специалист надеется, что игрок восстановится к финальной серии.

42-летний словак не вышел сегодня на лед из-за повреждения. Он впервые с 2011 года пропустил матч плей-офф.