Тренер «Баффало» обвинил Проворова в травме Хаттона

Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер обвинил российского защитника «Филадельфии» Ивана Провора в нанесении травмы голкиперу Картеру Хаттону во время матча регулярного чемпионата НХЛ (0:3).

«Можно посмотреть на движения локтя Проворова и понять, что он знал, что делал. В четвертом матче кряду наш игрок получает по голове, надеюсь, будет какая-то реакция на эпизод», — цитирует Крюгера журналист Чарли О`Коннор.