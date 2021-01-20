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Тренер «Баффало» обвинил Проворова в травме Хаттона

13:21
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Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер обвинил российского защитника «Филадельфии» Ивана Провора в нанесении травмы голкиперу Картеру Хаттону во время матча регулярного чемпионата НХЛ (0:3).

«Можно посмотреть на движения локтя Проворова и понять, что он знал, что делал. В четвертом матче кряду наш игрок получает по голове, надеюсь, будет какая-то реакция на эпизод», — цитирует Крюгера журналист Чарли О`Коннор.

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