Тренер «Баффало» обвинил Проворова в травме Хаттона
13:21
Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер обвинил российского защитника «Филадельфии» Ивана Провора в нанесении травмы голкиперу Картеру Хаттону во время матча регулярного чемпионата НХЛ (0:3).
«Можно посмотреть на движения локтя Проворова и понять, что он знал, что делал. В четвертом матче кряду наш игрок получает по голове, надеюсь, будет какая-то реакция на эпизод», — цитирует Крюгера журналист Чарли О`Коннор.
scary contact with Huttons neck/head #LetsGoBuffalo #AnytimeAnywhere pic.twitter.com/1AcOknJhec— Buffalo Hockey moments (@SabresPlays) January 20, 2021
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