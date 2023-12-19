Тренер «Анахайма» доволен игрой Минтюкова в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Анахайма» Грег Кронин прокомментировал игру российского защитника команды Павла Минтюкова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3). Минтюков отметился голом.

«У него будут взлеты и падения. Ему только 20 лет. Когда он подключается в нападении, можно ожидать, что он проведет хороший матч. Думаю, сегодня он двигался очень хорошо и мог забросить несколько шайб. Он будет прогрессировать», — приводит слова Кронина пресс-служба клуба.

На счету 20-летнего Минтюкова в текущем сезоне НХЛ 17 (2+15) очков в 31 матче за «Анахайм». Он делит второе место в лиге по очкам среди новичков с форвардом «Миннесоты» Марко Росси и нападающим «Коламбуса» Адамом Фантилли.