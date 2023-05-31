Треливинг стал новым генеральным менеджером «Торонто»

«Торонто» объявил о назначении Брэда Треливинга на пост генерального менеджера клуба.

Треливинг стал 18-м генменеджером в истории «Мэйпл Ливз». 19 мая пост покинул Кайл Дубас.

53-летний специалист занимал аналогичную должность в «Калгари» с 2014 года. В апреле «Флэймс» приняли решение не продлевать с ним контракт, который рассчитан до 30 июня, после невыхода команды в плей-офф.