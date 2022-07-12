Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кит объявил о завершении карьеры
38-летний защитник «Эдмонтона» Данкан Кит официально объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба клуба.
До этого он всю карьеру провел в «Чикаго», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли. В 2015 году Кит стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.
Данкан Кит становился дважды обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона.
Он не доиграл один сезон до завершения срока действия своего 13-летнего контракта с кэпхитом 5,54 миллиона долларов, подписанного с «Блэкхокс» в 2009 году (вступил в силу с сезона-2010/11).
«Чикаго» будет вынужден учесть в своей платежной ведомости дополнительные 5,54 миллиона в сезоне-2022/23 и 1,94 миллиона в сезоне-2023/24.
Всего в Национальной хоккейной лиге канадец принял участие в 1256 встречах регулярных чемпионатов, в которых забросил 106 шайб и отдал 540 результативных передач, суммарно набрав 646 (106+540) очков. В плей-офф защитник записал на свой счет 91 (19+72) голевое действие в 151 матче.
Со сборной Канады Кит дважды выиграл золотые медали Олимпийских игр.
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|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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