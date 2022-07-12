Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кит объявил о завершении карьеры

38-летний защитник «Эдмонтона» Данкан Кит официально объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба клуба.

До этого он всю карьеру провел в «Чикаго», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли. В 2015 году Кит стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

Данкан Кит становился дважды обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона.

Он не доиграл один сезон до завершения срока действия своего 13-летнего контракта с кэпхитом 5,54 миллиона долларов, подписанного с «Блэкхокс» в 2009 году (вступил в силу с сезона-2010/11).

«Чикаго» будет вынужден учесть в своей платежной ведомости дополнительные 5,54 миллиона в сезоне-2022/23 и 1,94 миллиона в сезоне-2023/24.

Всего в Национальной хоккейной лиге канадец принял участие в 1256 встречах регулярных чемпионатов, в которых забросил 106 шайб и отдал 540 результативных передач, суммарно набрав 646 (106+540) очков. В плей-офф защитник записал на свой счет 91 (19+72) голевое действие в 151 матче.

Со сборной Канады Кит дважды выиграл золотые медали Олимпийских игр.